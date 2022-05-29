Нас не обманешь: раскрыта реальная доля России в игровых доходах NVIDIA

Теперь же стало известно, что игровое подразделение компании получало на рынке России 4% от общей выручки. Информация была раскрыта благодаря свежему квартальному отчёту NVIDIA.

Учитывая, что за 2021 год игровые решения принесли компании около 12,5 млрд долларов, выходит, что только на России она заработала более 500 млн долларов. При этом в случае, если бренд остался бы на российском рынке, то уже за I квартал ей удалось бы получить дополнительные 145 млн долларов.

Отметим, что тот же отчёт прямо указывает на негативное влияние текущей геополитической ситуации на продажи во всём регионе EMEA. В него входят страны Африки, Ближнего Востока и Европейского союза.