Нашли баг в процессорах или прошивках AMD? Компания выплатит вам до 3 млн рублей

Теперь исследователи безопасности и этичные хакеры могут сообщать о багах в аппаратном обеспечении, микропрограмме или программном обеспечении AMD и получать денежные вознаграждения.

Ранее программа была закрытой, но теперь она стала публичной, что позволит привлечь больше исследователей из разных областей.

Размер вознаграждений зависит от степени тяжести уязвимости и категории продукта. Например, за критические уязвимости в аппаратном обеспечении можно получить до $30 000 (около 3 млн рублей).

Программы вознаграждений важны для технологических компаний, так как помогают выявить и устранить потенциальные проблемы до того, как они станут широко известными.

Примером недавних уязвимостей AMD могут служить проблемы с процессорами Ryzen 7000 и уязвимости BIOS.