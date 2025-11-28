Насколько большая разница между Ryzen 7 5700X3D и 9800X3D

Сборка с Ryzen 7 5700X3D включала: корпус Lian Li Lancool II Mesh argb, видеокарту ZOTAC RTX 5070 Ti Solid Core OC 16GB, оперативную память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18, матплату ASUS TUF GAMING b550 PLUS, систему охлаждения Deepcool AS500 PLUS, накопитель ADATA Legend 960 2TB и WD Blue SN570 1TB, HDD Seagate Barracuda 4TB, блок питания Corsair RM850W 80+ Gold.

Тестовый стенд с AMD Ryzen 7 9800X3D также включал корпус DarkFlash DK431, матплату ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, оперативную память XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 32GB CL30, видеокарту ZOTAC RTX 5070 Ti Solid Core OC 16GB, систему охлаждения ID-Cooling FX360 INF 360mm ARGB Liquid Cooler, накопитель XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4 M.2 2TB, блок питания LEADEX VII Platinum PRO 1000W ATX 3.1.

Counter-Strike 2 шла с графикой Custom. Средняя частота кадров в 1080р здесь составляла 470 к/с (5700X3D) и 583 к/с (9800X3D), в 1440р - 395 и 409 к/с соответственно, в 4К - 240 к/с в обоих случаях.

Marvel's Spider-Man 2 запускалась на высоких настройках графики. В разрешении Full HD средняя производительность в ней равнялась 124 к/с (5700X3D) и 184 к/с (9800X3D), в 2К - 116 и 135 к/с соответственно, в 4К - 71 и 76 к/с соответственно.

В игре Stalker 2 с пресетом High средняя производительность в 1080р равнялась 78 к/с (5700X3D) и 118 к/с (9800X3D), в 1440р - 71 и 92 к/с соответственно, в 4К - 55 и 59 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-графикой. Средний FPS здесь составлял в 1080р - 195 к/с (5700X3D) и 226 к/с (9800X3D), в 1440р - 172 и 193 к/с соответственно, в 4К - 128 и 137 к/с соответственно.

Игра God of War Ragnarok шла на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в ней в 1080р была на уровне 148 к/с (5700X3D) и 166 к/с (9800X3D), в 1440р - 114 и 131 к/с соответственно, в 4К - 74 и 83 к/с соответственно.