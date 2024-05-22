Насколько быстрой будет новейшая память DDR6 — отвечают разработчики стандарта

Однако организация JEDEC уже поделилась подробностями о будущей памяти DDR6. LPDDR6 предложит скорости от 10 667 до 14 400 Мбит/с и пропускную способность от 28.5 до 38.4 Гбит/с.

Что касается DDR6, стандарт пока не окончательно утверждён, но JEDEC заявляет о диапазоне скоростей от 8800 до 17 600 Мбит/с, а возможно и до 21 000 Мбит/с. Это уже уровень GDDR6X, используемой в видеокартах.

Спецификации DDR6 планируют утвердить ко II кварталу 2025 года. Новая память обещает значительный прирост производительности, что откроет новые возможности для высокопроизводительных систем и приложений.