Компьютеры
11:27, 17 ноября 2022
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Насколько бюджетная видеокарта NVIDIA 4050 будет мощнее предшественника

Значения не рекордные, но приятные

Несмотря на то, что NVIDIA ещё не делала никаких официальных анонсов, доступная видеокарта RTX 4050 уже успела засветиться в Сети.

Насколько бюджетная видеокарта NVIDIA 4050 будет мощнее предшественника

Точнее, это ноутбучная версия адаптера, которая будет установлена в грядущем ноутбуке Samsung NP960XFH. По мнению экспертов, речь идёт об обновлённой версии Samsung Galaxy Book Pro.

Популярный бенчмарк PugetBench Premiere Pro раскрыл, что видеокарта работает в паре с 14-ядерным и 20-поточным процессором Intel Core i7-13700H 13th gen. При этом в тестах устройству удалось набрать 57,4 балла, что от 17 до 32% быстрее, чем у RTX 3050.

Насколько бюджетная видеокарта NVIDIA 4050 будет мощнее предшественника

videocardz.com

Специалисты уже заявили, что в тестировании участвовал прототип, так как преимущество даже в 32% — слишком невелико.

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