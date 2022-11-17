Насколько бюджетная видеокарта NVIDIA 4050 будет мощнее предшественника

11:27, 17 ноября 2022
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Насколько бюджетная видеокарта NVIDIA 4050 будет мощнее предшественникаЗначения не рекордные, но приятные
Несмотря на то, что NVIDIA ещё не делала никаких официальных анонсов, доступная видеокарта RTX 4050 уже успела засветиться в Сети.
Точнее, это ноутбучная версия адаптера, которая будет установлена в грядущем ноутбуке Samsung NP960XFH. По мнению экспертов, речь идёт об обновлённой версии Samsung Galaxy Book Pro.
Популярный бенчмарк PugetBench Premiere Pro раскрыл, что видеокарта работает в паре с 14-ядерным и 20-поточным процессором Intel Core i7-13700H 13th gen. При этом в тестах устройству удалось набрать 57,4 балла, что от 17 до 32% быстрее, чем у RTX 3050.
videocardz.com
Специалисты уже заявили, что в тестировании участвовал прототип, так как преимущество даже в 32% — слишком невелико.