Насколько чаще хакеры атаковали российские госорганы и финансовые организации в 2022 году в сравнении с 2021 г.

Лямин отметил, что 40% атак пришлось на медиаресурсы и финансовый сектор — платёжные сервисы и приложения банков. На площадки электронной торговли пришлось 7,6% атак, на электронные доски объявлений — 5,4%, на IT-компании и телекома — 5,2%, на образовательные ресурсы — 5,1%, на госорганизации – 5%. Всего в 2022 году в сравнении с 2021 число DDoS-атак выросло на 73%.

Сайты СМИ подвергались атакам в 30 чаще, госорганы — в 25 раз, финансовый сектор — в 18 раз.

С Александром Ляминым согласен и главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, рост DDoS-атак от года к году составил 60–70%.