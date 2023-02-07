Насколько чаще хакеры атаковали российские госучреждения в 2022 году

Всего в течение 2022 гола зафиксировано 403 опасные кибератаки на российские госучреждения. В каждой второй атаке хакеры использовали вирусы-шифровальщики и ПО для удалённого управления.

«Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры)», — сказано в презентации.