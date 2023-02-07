Насколько чаще хакеры атаковали российские госучреждения в 2022 году

Насколько чаще хакеры атаковали российские госучреждения в 2022 годуЧисло атак выросло на 25% по сравнению с 2021 годом
Хакеры атаковали российские госучреждения в 2022 году на 25% больше, чем в 2021. Советник гендиректора компании по кибербезопасности Positive Technologies Артём Сычёв в своей презентации на «Инфофоруме» сообщил, что в России количество целенаправленных на госучреждения кибератак в 2022 году выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Фото: Alphacoders.com
Всего в течение 2022 гола зафиксировано 403 опасные кибератаки на российские госучреждения. В каждой второй атаке хакеры использовали вирусы-шифровальщики и ПО для удалённого управления.
«Мы ожидаем дальнейшего увеличения числа атак на государственные структуры. За ними будут стоять как организованные высококвалифицированные кибергруппировки, нацеленные на кражу ценных данных, получение финансовой выгоды, нарушение работы государственных систем, так и хактивисты (политически мотивированные хакеры)», — сказано в презентации.