Насколько новенькая NVIDIA RTX 4070 Super быстрее базовой RTX 4070

Новинка, оснащенная процессором AD104 и 7168 CUDA ядрами, показывает заметное превосходство над своим предшественником, базовой моделью RTX 4070 с 5888 ядрами.

Согласно последним данным, RTX 4070 Super опережает RTX 4070 на 18% в тестах производительности 3DMark.

Свежая модель на 15-19% быстрее прошлого поколения и лишь на 5-8% уступает боле мощной версии RTX 4070 Ti. Несмотря на увеличение ядер, объем памяти остался прежним — 12 ГБ GDDR6X.

RTX 4070 Super имеет базовую TDP 220 Вт, которая может быть увеличена до 240 Вт в версии Founders Edition. Некоторые модели, например MSI GAMING X SLIM, предлагают TDP 245 Вт, что способствует повышению производительности.

Напомним, что запуск RTX 4070 Super запланирован на 17 января.