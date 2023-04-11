Насколько упали мировые продажи компьютеров

Речь идёт и о ПК, и ноутбуках. В целом в первом квартале 2023 года продажи упали на 29% по отношению к аналогичному периоду 2022. Продано было 56,9 млн устройств. Причём этот показатель хуже, чем в 2018 и 2019 годах, то есть до пандемии.

На первом месте по продажам осталась Lenovo — 12,7 млн проданных компьютеров, при этом продажи упали на 30%. Второе место у HP: продажи упали на 24%, продано 12 млн устройств. Третье место занял Dell — 9,5 млн ПК.

У Apple ситуация хуже, чем у конкурентов: компания продала на 40% меньше ПК, чем в 2022 году — 4,1 млн Mac.

Причина «стандартная»: снижение спроса на компьютеры и неблагоприятная ситуация в мировой экономике.