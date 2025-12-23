Насколько велика разница между RX 580 и GTX 1660 Super в играх в декабре 2025 г.

Kingdom Come Deliverance 2 запускалась с ультра-графикой. Средняя производительность здесь была в районе 22 к/с (RX 580) и 31 к/с (GTX 1660 Super).

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. Средний FPS составлял в ней 32 к/с (RX 580) и 44 к/с (GTX 1660 Super).

В игре ARC Raiders с пресетом High средняя частота кадров находилась на уровне 39 к/с (RX 580) и 53 к/с (GTX 1660 Super).

Silent Hill 2 Remake тестировалась с графикой Custom. В среднем здесь удалось получить 32 к/с (RX 580) и 34 к/с (1660 Super).

Where Winds Meet запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров здесь равнялась 22 к/с (RX 580) и 49 к/с (1660 Super).

Вывод

В среднем во всех играх 1660 Super была быстрее RX 580 на 34% (39 к/с и 29 к/с соответственно).