Насколько велика разница между Ryzen 7700 и 8400F

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 7700 stock speed/Ryzen 5 8400F stock speed, систему охлаждения Cooler Master 620S Air Cooler Dual Tower, матплату ASROCK B650M HDV M2, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 76 GSkill S5, видеокарту Sapphire Pure RX 7900 GRE 16 ГБ DDR6 Triple Fans.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Medium, RT Off. Средняя частота кадров в ней составляла 178 к/с (8400F) и 173 к/с (7700).

A Plague Tale Requiem тестировалась на низких настройках графики. Средний FPS в ней находился в районе 136 к/с (8400F) и 144 к/с (7700).

AC Mirage шла с пресетом Low. В среднем здесь производительность была на уровне 208 к/с (8400F) и 191 к/с (7700).

RDR 2 шла с Medium Details. Средняя производительность в ней составляла 150 к/с (8400F) и 174 к/с (7700).

Stalker 2 тестировалась с пресетом Low. Средний FPS в этой игре находился в районе 78 к/с (8400F) и 109 к/с (7700).

The Witcher 3 запускалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров здесь равнялась 177 к/с (8400F) и 216 к/с (7700).