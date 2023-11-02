Насколько Windows 11 непопулярна на фоне Windows 10

Насколько Windows 11 непопулярна на фоне Windows 10Вообще, могло бы быть и хуже
Свежий отчет от StatCounter показывает, что доля рынка Windows 11 продолжает расти, хотя и не так стремительно, как могло бы показаться.
По состоянию на октябрь 2023 года, доля системы составила 26.14%, что на 2.5 процентных пункта больше, чем в сентябре.
Тем не менее, Windows 10 по-прежнему доминирует на рынке с долей в 69.35%, несмотря на снижение на 2.27 процентных пункта за последний месяц.
С апреля 2023 года, рост доли Windows 11 был относительно стагнирующим, так что текущее состояние может быть хорошим знаком для Microsoft.
Отчеты также указывают на то, что количество активных устройств с Windows 11 уже превысило 400 млн, что значительно превосходит первоначальные ожидания компании.
Но несмотря на эти положительные тенденции, «десятка» по-прежнему остается предпочтительной операционной системой для большинства пользователей. С учетом того, что поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года, пользователи, которые не планируют обновлять свои ПК в ближайшие два года, могут оказаться в затруднительном положении.