Насколько Windows 11 непопулярна на фоне Windows 10

По состоянию на октябрь 2023 года, доля системы составила 26.14%, что на 2.5 процентных пункта больше, чем в сентябре.

Тем не менее, Windows 10 по-прежнему доминирует на рынке с долей в 69.35%, несмотря на снижение на 2.27 процентных пункта за последний месяц.

С апреля 2023 года, рост доли Windows 11 был относительно стагнирующим, так что текущее состояние может быть хорошим знаком для Microsoft.