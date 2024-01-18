Настольные компьютеры начнут переводить на компактные модули оперативной памяти CAMM2

После успешного использования в ноутбуках и тонких ПК с LPCAMM2, SK hynix раскрывает свои планы по внедрению CAMM в обычные стационарные компьютеры.

Стандарт памяти CAMM2, недавно утвержденный JEDEC, предлагает общий дизайн разъемов для модулей DDR5 и LPDDR5/X с низким энергопотреблением. Модули DDR5 CAMM2 рассчитаны на производительные ноутбуки и стандартные настольные ПК, в то время как модули LPDDR5/5X CAMM2 охватывают более широкий круг ноутбуков и определенные сегменты серверного рынка.

Эта инновация предполагает перемену в дизайне материнских плат, вызывая изменения в стандартах DIMM слотов. Хотя широкое внедрение может занять некоторое время, появление CAMM готовится к значительному прогрессу в индустрии памяти, предлагая улучшенные возможности и изменяя подход к использованию памяти в стационарных ПК.