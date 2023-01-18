Настоящая диверсия: российские и белорусские хакеры взломали Налоговую службу США и выкрали данные

Об этом рассказал руководитель российской группировки хакер Killmilk. По его словам, к инфраструктуре налоговой службы хакеров привёл сотрудник американского госоргана, которого удалось поймать при переходе по фишинговой ссылке.

Со своей стороны белорусские хакеры заявили, что если Вашингтон сделает хотя бы «ещё один шаг» к границам братских народов, они выложат в открытый доступ важную и чувствительную информацию — опубликуют 198 млн строк из базы данных Налоговой службы США. Среди данных содержатся персональных данные – логины и пароли пользователей.