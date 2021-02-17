Назван самый опасный компьютерный вирус начала 2021 года

Так, уже второй месяц подряд лидером среди вредоносных ПО остаётся Emotet, рассказали представители компании. По их словам, жертвой ботнета остаются около 6% организаций по всему миру.

При этом своевременная реакция правоохранительных органов привела к заметному снижению активности Emotet, а именно на 14%. По словам полицейских, они намерены удалить вирус с заражённых хостов уже 25 апреля 2021 года.

Напомним, что впервые о самом опасном на сегодняшний день вирусе стало известно в 2014 году. За последние 7 лет троян активно развивался и обновлялся, в результате чего оставался актуальным и высокоэффективным.