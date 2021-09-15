Назван самый опасный компьютерный вирус по итогам августа 2021

Согласно отчёту, самым опасным и сложным для анализа оказался зловред под названием Formbook, который используется в фейковых e-mail-кампаниях, посвященных COVID-19, и фишинговых письмах разной тематики. Попадая на компьютер жертвы, Formbook регистрирует нажатие клавиш, записывает действия на экране, собирает учётные данные практически во всех браузерах, а также, по команде с управляющего сервера, может загружать и исполнять файлы. Как отмечается, этот зловред «заточен» под Windows. Но у него есть «штамм» – Xloader, отделяющийся от материнского вируса и нацеленный на macOs. По словам специалистов, единственная защита от этих программ – банальное отправление в корзину всех подозрительных писем

В России самыми вредоносными признаны программы Formbook, после него идёт Agent Tesla – троян удалённого доступа, а также XMRig – майнер, который используется для валюты Monero.

Также команда аналитиков рассказала о мобильных вирусах:

xHelper— вредоносное приложение для Android, активно с марта 2019 года, используется для загрузки других вредоносных приложений и отображения рекламы. Приложение способно скрываться от пользовательских и мобильных антивирусных программ и переустанавливаться, если пользователь удаляет его.

AlienBot— семейство вредоносных программ для устройств Android. Злоумышленники могут использовать его как первую ступень атаки для внедрения вредоносного кода в легальные финансовые приложения. Далее киберпреступник получает доступ к учётным записям жертв и в итоге полностью контролирует их устройство.