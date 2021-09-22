Назван самый популярный тип современных компьютерных вирусов

Согласно отчёту, самым опасным, популярным у киберпреступников и незаметным стало вредоносное ПО для майнинга. Ещё такие атаки называют криптоджекингом – это несанкционированное использование чужого устройства для добычи криптовалюты.

Как правило, такие программы устанавливаются и работают незаметно. Это происходит, когда жертва неосознанно устанавливает вредоносное ПО через фишинговую ссылку, вредоносный веб-сайт или загрузку программ, которые явно не связаны с майнингом, что позволяет злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы. Всего в первой половине 2021 года было обнаружено 74 490 таких угроз.

Самыми распространёнными программами среди майнинговых вирусов стали:

MalXMR – ПО, нацеленное на Windows и «приходящее» на компьютер жертвы через уже заражённый инструментарий этой ОС. Было зафиксировано 44 587 обнаружений этого ПО.

Coinminer – мобильный вирус для криптоджекинга. Это касается устройств на системе Android. Обычно устанавливается через поддельные версии популярных приложений из сторонних источников. Некоторые криптомайнеры были обнаружены даже в приложениях Google Play Store. Всего было зафиксировано 8 533 обнаружений.

Также в пятёрку лидеров входят ToolXMR – 6 419 обнаружений, CoinMine – 4 082 и MalBTC – 2 328.

Кроме майнеров основными вирусами стали крипточервь WannaCry, который используется для вымогательства денег и выкупа ценной информации жертвами. Было обнаружено 61 068 атак. На втором месте расположились атаки, проводимые посредством веб-оболочки Windows – т.н. webshell. Используется в основном, когда хакер успешно эксплуатирует веб-серверы и открывает удалённый доступ к пораженным компьютерам. Было зафиксирвано 39 612 атак.

С рейтингом всех вирусов вы можете ознакомиться на изображении ниже.