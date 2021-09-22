Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows 11 с центра экрана на привычное место

Одним из самых заметных изменений в новой версии системы стало перемещение иконки меню «Пуск» с левого края в центр. И о том, как вернуть всё «как было» рассказали специалисты из The Verge.

Оказалось, что сама Microsoft заложила такую возможность в Windows 11. А это означает, что для изменения панели задач не придётся скачивать сторонний софт, что сильно облегчает задачу для рядового пользователя.

Для того, чтобы вернуть меню «Пуск» в левый край, достаточно: