Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows 11 с центра экрана на привычное место

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Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows 11 с центра экрана на привычное местоДелается это буквально в пару кликов
Microsoft представила новенькую Windows 11 ещё в начале лета. Но вот уже совсем близок тот момент, когда обновление станет доступно всем желающим.
Одним из самых заметных изменений в новой версии системы стало перемещение иконки меню «Пуск» с левого края в центр. И о том, как вернуть всё «как было» рассказали специалисты из The Verge.
Оказалось, что сама Microsoft заложила такую возможность в Windows 11. А это означает, что для изменения панели задач не придётся скачивать сторонний софт, что сильно облегчает задачу для рядового пользователя.
Для того, чтобы вернуть меню «Пуск» в левый край, достаточно:
- Кликнуть правой кнопкой по панели задач и выбрать «Свойства»
- В открывшемся меню перейти к пункту «Поведение панели задач»
- Уже в нём выбрать вариант «По центру» в пункте «Выравнивание панели задач»
Напомним, что полноценный релиз Windows 11 состоится уже 5 октября. При этом, в отличие от заявлений в рамках анонса, Microsoft не добавит в систему функцию запуска Android-приложений на самом старте.
Ожидается, что такая возможность в новой Windows появится лишь со временем.