Назван топ-4 провалов NVIDIA за всю историю компании

Здесь нашлось место и как отдельным моделям, так и тем или иным решениям компании. В том числе связанных с выпуском или не выпуском определенных моделей.

1. GeForce GTX 480

Видеокарта GeForce GTX 480, основанная на архитектуре Fermi, была в свое время самой мощной. Однако она потребляла огромное количество энергии и быстро перегревалась, что сделало ее непрактичной для многих пользователей.

2. Titan Z

Флагманская видеокарта Titan Z также оказалась провалом. Во-первых, она базировалась на устаревшей архитектуре Kepler. Во-вторых, она была очень энергоемкой и горячей. В-третьих, ее цена в $3000 отпугнула многих потенциальных покупателей.

3. Отмена GeForce RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти

NVIDIA планировала выпустить две версии RTX 4080: с 12 ГБ и 16 ГБ VRAM. Однако в итоге была выпущена только более дорогая версия, а 12-гигабайтную модель переименовали в RTX 4070 Ti, что вызвало разочарование многих пользователей.

4. Плавление коннекторов GeForce RTX 4090

Проблема с плавящимися коннекторами GeForce RTX 4090 до сих пор не решена полностью. Это серьезный недостаток, который может привести к повреждению видеокарты и других компонентов компьютера.

Помимо этих четырех пунктов, XDA-Developers также упоминает другие неудачные решения NVIDIA, такие как завышенные цены, проблемы с драйверами и искусственное ограничение производительности.