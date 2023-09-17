Назван топ-7 жёстких дисков для покупки в сентябре 2023 года

Особенно это актуально для тех, кто не готов переплачивать за скорость SSD. Наши коллеги из Tom's Hardware провели тестирование, на основе которого сформировали рейтинг лучших HDD на рынке на данный момент.

Он выглядит следующим образом:

Seagate FireCuda 8TB HDD WD Black 8TB HDD WD Blue 8TB HDD Seagate IronWolf Pro 20TB HDD WD Red Pro 20TB HDD Seagate Exos X20 20TB HDD Seagate SkyHawk AI 20TB HDD

Перед покупкой HDD важно учитывать форм-фактор (чаще всего 3,5 дюйма) и интерфейс (обычно SATA). Эти параметры определяют, насколько легко диск установить в ваш компьютер и каковы его возможности по расширению.

Скорость вращения шпинделя (RPM) и объём кэш-памяти напрямую влияют на производительность диска. Высокая RPM обычно означает лучшую производительность, но и больше шума и тепла.

Кэш-память же помогает временно хранить данные для ускорения работы.