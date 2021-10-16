Названа ещё одна причина отказаться от перехода с Windows 10 на Windows 11

Компьютеры
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Названа ещё одна причина отказаться от перехода с Windows 10 на Windows 11Интересно, они когда-нибудь закончатся?
Microsoft выпустила свежую инсайдерскую сборку Windows 11. В ней компания «освежила» ряд элементов системы, чем, внезапно, вызвала скорее негативную реакцию среди пользователей.
Главным нововведением, которое принесло апдейт — обновлённые эмодзи. И они оказались… разочаровывающими.
Как пишет Gizmodo, они напоминают нечто среднее между «оригинальными Windows-эмодзи» и теми, что прямо сейчас можно найти в Skype. При этом издание уточнило, что представленные ранее смайлы, которые все и ждали увидеть с апдейтом, были более объёмными и интересными.
Наши коллеги даже заявили, что новые эмодзи — это ещё одна причина задуматься о том, стоит ли переходить на Windows 11 с «десятки».
Но у системы и без того немало проблем, из-за которых её установка вызывает немало сомнений среди пользователей. Например, проблемы при работе с процессорами AMD.