Названа ещё одна причина отказаться от перехода с Windows 10 на Windows 11

Наши коллеги даже заявили, что новые эмодзи — это ещё одна причина задуматься о том, стоит ли переходить на Windows 11 с «десятки».

Но у системы и без того немало проблем, из-за которых её установка вызывает немало сомнений среди пользователей. Например, проблемы при работе с процессорами AMD.