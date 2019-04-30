Названа лучшая видеокарта для майнинга криптовалют

По результатам тестирования, видеокарта Radeon VII компании AMD объявлена лучшей для майнинга криптовалюты Ethereum.
В тестировании также участвовали видеокарты на базе Vega, Radeon Pro Duo с двумя GPU Fiji, а также прошлый лидер — NVIDIA Titan V на базе Volta.
Без разгона и доработок Radeon VII оказалась способна развить скорость добычи в 90 Мхеш/с. Это почти вдвое больше результатов Radeon RX Vega 64 и на 29% больше Radeon Pro Duo. По сравнению с Titan V с 69 Мхеш/с разница также заметна.
С помощью разных ухищрений скорость добычи Radeon VII можно довести до 100 Мхеш/с. Тем не менее, оптимальным режимом специалисты посчитали пониженное энергопотребление 319 до 251 Вт, разогнанную до 1100 МГц память и GPU с напряжением 950 мВ и частотой 1750 МГц. Тогда скорость добычи составит 91 Мхеш/с, но эффективность вырастет на 21 %.