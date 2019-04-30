Названа лучшая видеокарта для майнинга криптовалют

По результатам тестирования, видеокарта Radeon VII компании AMD объявлена лучшей для майнинга криптовалюты Ethereum.

В тестировании также участвовали видеокарты на базе Vega, Radeon Pro Duo с двумя GPU Fiji, а также прошлый лидер — NVIDIA Titan V на базе Volta.

Без разгона и доработок Radeon VII оказалась способна развить скорость добычи в 90 Мхеш/с. Это почти вдвое больше результатов Radeon RX Vega 64 и на 29% больше Radeon Pro Duo. По сравнению с Titan V с 69 Мхеш/с разница также заметна.