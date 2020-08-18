Названа предварительная стоимость флагманской видеокарты GeForce RTX 3090

Также инсайдер поделился данными о том, что китайская компания Colorful приступила к созданию двух видеокарт RTX 3090 — Vulcan и Neptune. Отличия моделей присутствуют не только в цене, но и в системах охлаждения. Предварительная цена первой соответствует 2020 долларам, тогда как вторую оценили в 1875 долларов.

Ожидается, что уже в конце текущего месяца NVIDIA официально представит общественности видеокарты серии GeForce RTX 3000. В то же время, предполагается, что новое поколение графических ускорителей поступит в продажу уже 9 сентября текущего года.