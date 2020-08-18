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Названа предварительная стоимость флагманской видеокарты GeForce RTX 3090
Спойлер: очень дорого
Инсайдерами была названа предварительная стоимость флагманской видеокарты GeForce RTX 3090. Так, согласно опубликованной на просторах китайского форума ChipHell информации, стоимость видеокарты нового поколения может составлять порядка 2000 долларов, что в переводе на российские рубли соответствует более 145 тысячам.
Также инсайдер поделился данными о том, что китайская компания Colorful приступила к созданию двух видеокарт RTX 3090 — Vulcan и Neptune. Отличия моделей присутствуют не только в цене, но и в системах охлаждения. Предварительная цена первой соответствует 2020 долларам, тогда как вторую оценили в 1875 долларов.
Ожидается, что уже в конце текущего месяца NVIDIA официально представит общественности видеокарты серии GeForce RTX 3000. В то же время, предполагается, что новое поколение графических ускорителей поступит в продажу уже 9 сентября текущего года.