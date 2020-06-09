Названа разница в производительности между новейшими процессорами Intel Core i3 и Core i9

То есть да, для сравнения автор видеоролика взял флагманский 10-ядерный процессор Intel Core i9 10900К (его стоимость начинается от 600 долларов) и самый младший процессор в новой линейке — 4-ядерный Intel Core i3 10100 (за него уже сейчас просят от 130 долларов). Затем чипы были установлены в компьютеры с 16 Гб оперативной памяти, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, после чего был запущен тест с максимальными настройками графики в разрешении 1080р.

В итоге тесты показали, что между самой быстрой и самой медленной моделью новой линейки разница составляет примерно 30%. Учитывая, что разница в цене между устройствами находится на куда более высоком уровне, выводы о том, стоит ли переплачивать, покупая Core i9 остаются за вами.