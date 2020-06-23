Названа страна с самым мощным суперкомпьютером

Сообщается, что каждый процессор оборудован 48 ядрами, что дает возможность суперкомпьютеру использовать 7 299 072 ядер. Отмечается также, что рекордная производительность системы составляет 514 терафлопс, что опережает быстродействие системы, занявшей вторую строчку списка, в 2,56 раза.

Отметим, что функционировать Fugaku в полную мощность сможет лишь в 2021 году, а ускоренный ввод в строй обусловлен срочностью использования вычислительных мощностей компьютера в рамках поиска лекарства от коронавирусной инфекции. Примечательно, что суперкомпьютер Fujitsu является самым энергозатратным в первой десятке, поскольку расходует порядка 28 МВт.