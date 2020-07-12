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Названо необходимое количество ядер для игр в современных процессорах AMD Ryzen
Отмечается, что 12-ядерный процессор - пустая трата денег
Издание Hardwaretimes опубликовало результаты тестирования всей серии Matisse от AMD в одиннадцати современных тайтлах. В ходе данной работы было названо необходимое количество ядер для игр в современных процессорах AMD Ryzen.
Отметим, что все тайтлы были протестированы с разрешением 1080р, а также при максимально высоком игровом пресете, за исключением игры Ghost Recon, которую тестировали с пресетом Very High.
Согласно опубликованным данным, в большинстве игр достаточно иметь четырехъядерный процессор Ryzen 3 3300X. Более того, данной модели будет вполне достаточно даже в случае игры на частотах 60-75 Гц. Авторы отмечают, что оптимальным вариантов, в свою очередь, является Ryzen 5 3600X или же Intel Core i5. При более высоких нагрузках можно остановить свой выбор и на Ryzen 7 3700X или 3800X, однако, по словам авторов, переходить на 12-ядерный 3900X лишь пустая трата средств.