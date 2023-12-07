Названы 5 худших видеокарт AMD за всю историю

В этот список попали модели, которые поддерживают как минимум DirectX 9. Рейтинг представляет собой уникальный взгляд на историю развития графических процессоров компании.

На первом месте оказалась Radeon R9 290X с архитектурой GCN, частотой до 1 ГГц, 4 ГБ памяти GDDR5 и энергопотреблением 275 Вт. Далее следует Radeon RX 7600 с архитектурой RDNA 3, процессором Navi 33 XL, частотой до 2,8 ГГц, 8 ГБ памяти GDDR6 и энергопотреблением 180 Вт.

Третье место заняла Radeon RX 6500 XT с архитектурой RDNA 2, процессором Navi 24, частотой до 2,815 ГГц, 4 ГБ памяти GDDR6 и энергопотреблением 107 Вт. Четвертая позиция досталась Radeon R9 Fury X с архитектурой GCN 3.0, частотой до 1,05 ГГц, 4 ГБ памяти HBM и энергопотреблением 275 Вт.

Замыкает список RX Vega 64 с архитектурой Vega, частотой до 1,50 ГГц, 8 ГБ памяти HBM2 и энергопотреблением 295 Вт.

Отметим, что рейтинг демонстрирует, как в разные периоды времени AMD сталкивалась с различными техническими и маркетинговыми проблемами, влияющими на качество и восприятие их продукции.