Названы 5 худших видеокарт NVIDIA за всю историю

Наши коллеги из Tom’s Hardware решили собрать в одном материале сразу пять худших графических адаптера за всю историю компании.

GeForce FX 5800 Ultra: эта карта, известная как «листодув», была ответом NVIDIA на Radeon 9700 Pro от ATI в 2003 году. Несмотря на конкурентную цену, она уступала в производительности, особенно на высоких разрешениях. К тому же, из-за высокого уровня шума и потребления энергии, FX 5800 Ultra быстро получила негативную репутацию.

GeForce GTX 480: данная модель, выпущенная в 2010 году, была раскритикована за чрезмерное потребление энергии и высокую температуру. Несмотря на свою мощность, GTX 480 страдала от проблем с эффективностью и была быстро заменена улучшенной серией GTX 500.

GeForce RTX 2080 и Turing: линейка, представленная в 2018 году, ввела технологию трассировки лучей в реальном времени, но стоила очень дорого и не предлагала значительных улучшений в производительности по сравнению с предыдущим поколением.

GeForce RTX 4060 Ti: эта карта, выпущенная в 2023 году, подверглась критике за недостаточное количество памяти и высокую цену, особенно учитывая ее скромные улучшения по сравнению с предыдущим поколением.

GeForce RTX 3080: хоть данная модель и была хорошо воспринята при запуске, она попала в список из-за проблем с доступностью и высокой цены на вторичном рынке, что сделало ее недоступной для многих потребителей.