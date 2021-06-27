Названы 5 причин возможного провала Windows 11

Некоторые из них пользователь сайта для компьютерных энтузиастов Overclockers.ru собрал в одном месте и поделился мнением о том, какие факторы могут помешать новейшей системе стать популярной.

Первая проблема — рост системных требований, а вместе с ней идёт и вторая — странное «требование» к железу. Так, например, «довольно бодрый» AMD Ryzen 5 1600 не поддерживается Windows 11. В то же время его «продолжатель» Ryzen 5 2600, имеющий минимальные отличия от предшественника, в списке поддерживаемых процессоров присутствует.

Третья и вторая причины — это вторичность и баги с ошибками. Часть пользователей отмечают, что новая Windows напоминает скорее не одиннадцатую версию, а версию 10.1. В свою очередь каждое крупное обновление системы сопровождается проблемами, требующими свежие патчи.

Одну же из главных причин пользователь озаглавил как «лучшее враг хорошего». То есть Windows 10 — отличная система, которая работает достаточно стабильно. А потому переход на новую версию вряд ли пройдёт быстро и гладко — люди предпочтут остаться на проверенной ОС.