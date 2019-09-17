Названы главные характеристики будущих видеокарт AMD

Стало известно, что будущие флагманские чипы от AMD будут оснащены от 16 до 32 ГБ новой памяти HBM2E, пропускная способность которой составит до 920 ГБ/сек. Также, если верить утечкам, новые видеокарты компании не будут уступать по производительности таким лидерам рынка, как RTX 2080 Super и флагманскому RTX 2080 Ti.

Стоит отметить, что все это лишь слухи, но учитывая успехи AMD на процессорном рынке, вполне вероятно, что слухи в конечном итоге подтвердятся и AMD сможет показать в следующем году настоящий прорыв на рынке видеокарт. Но стоит помнить, что в спину компании дышит и Intel, которая добавит трассировку лучей для всех видеокарт в World of Tanks.