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Компьютеры
Сегодня 08:07

Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности

И это на удивление очень недешевые варианты
Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях. Но, к счастью, там, где молчит официальные источники, всегда найдутся инсайдеры.

Так, согласно последним утечкам, процессор новой консоли от Sony был протестирован в популярном бенчмарке для измерения мощности железа компьютеров 3DMark FireStrike. Данный чип, по неподтвержденным данным, должен объединять в себе процессорные ядра Zen 2 и графическую архитектуру Navi. По итогу железо новой консоли набрало в тестах свыше 20 тыс баллов. Чтобы вы понимали, PlayStation 4, которую прогнали ровно через такой же тест, набрала лишь всего лишь 5 тыс баллов. Таким образом получается, что будущая консоль от Sony в 4 раза мощнее, чем нынешняя. Но консоль консолью, а что там по ПК? Какой компьютер способен сравниться по мощности с грядущим PlayStation 5? Энтузиасты уже выяснили, что, например, компьютер на базе Core i9-9900K и GeForce RTX 2070 набирает около 21 тыс баллов в тесте 3DMark. Также подобного результата добивается система на базе процессоров Ryzen 7 2700X и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon VII.

Напомним, что судя уже по другим слухам, старт продаж нового поколения PlayStation стоит ждать уже в 2020-2021 гг.

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