Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности

Так, согласно последним утечкам, процессор новой консоли от Sony был протестирован в популярном бенчмарке для измерения мощности железа компьютеров 3DMark FireStrike. Данный чип, по неподтвержденным данным, должен объединять в себе процессорные ядра Zen 2 и графическую архитектуру Navi. По итогу железо новой консоли набрало в тестах свыше 20 тыс баллов. Чтобы вы понимали, PlayStation 4, которую прогнали ровно через такой же тест, набрала лишь всего лишь 5 тыс баллов. Таким образом получается, что будущая консоль от Sony в 4 раза мощнее, чем нынешняя. Но консоль консолью, а что там по ПК? Какой компьютер способен сравниться по мощности с грядущим PlayStation 5? Энтузиасты уже выяснили, что, например, компьютер на базе Core i9-9900K и GeForce RTX 2070 набирает около 21 тыс баллов в тесте 3DMark. Также подобного результата добивается система на базе процессоров Ryzen 7 2700X и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon VII.

Напомним, что судя уже по другим слухам, старт продаж нового поколения PlayStation стоит ждать уже в 2020-2021 гг.