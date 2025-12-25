Названы лучшие конфигурации для сборки нового ПК в условиях подорожания в 2026 г.

Сейчас есть несколько способов собрать новый ПК и несильно переплатить за оперативную память. И DDR5 в них нет.

Самое адекватное и надёжное, что есть в DDR4, - 13600KF и 14600KF. Технически можно поставить и i9, но там уже будут определённые заморочки. Для игр же 13600KF и 14600KF - отличный выбор. По большей части актуально эту конфигурацию собирать, если у вас видеокарта 5070 или 5070 Ti.

Под 5060, 5060 Ti 16 ГБ и даже под 5070 можно собрать АМ4. К этим моделям можно купить Ryzen 5600 или 5600 ХТ.

Даже 16 ГБ оперативки вам будет хватать для сборки с Ryzen 5 5600 и RTX 5060. Игры (хоть и не все, но всё же) можно будет запускать с высокими настройками графики и получать 60 FPS. Также вы сможете потом поменять видеокарту на 5070, если играете в 2К.