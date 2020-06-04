Названы лучшие процессоры для компьютеров 2020 года

Так, в качестве лучшего универсального процессора был назван AMD Ryzen 5 3600 — устройство оценивается примерно в 167 долларов или 11,5 тыс рублей и за эту цену предлагает отличные возможности.

В качестве лучшего игрового процессора экспертами были названы Intel Core i5-10600K или Intel Core i9-10900K — последний, например, можно “ухватить” за 530 долларов или 36,7 тыс рублей и за свою цену это будет лучшим “игровым” решением для любителей максимальной производительности.

Но даже Intel Core i9 меркнет на фоне AMD Ryzen Threadripper 3990X, который был выбран в качестве “ультимативного” процессора. К слову, его предлагают использовать при видеомонтаже и работе с графикой, а цена данного чипа находится на уровне 3 450 долларов или примерно 240 тыс рублей.

Но самой интересной категорией для большинства явно окажется вариант “лучшего бюджетного процессора”, в котором лидером оказался AMD Ryzen 3 3300X или Ryzen 5 3400G. Цена данного варианта находится примерно на уровне в 200 долларов или 13,8 тыс рублей. С полным материалом, в котором дается больше информации о лучших процессорах в различных ценовых категориях, вы можете ознакомиться по данной ссылке.