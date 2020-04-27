Названы лучшие процессоры до 20 тысяч рублей для игрового компьютера

По итогу издание пришло к заключение, что самыми лучшими процессорами по соотношению цена/производительность оказались процессор AMD: Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 2700Х. При этом автор тестирования отдельно отметил, что по его личному мнению, наибольшее предпочтение все же стоит отдать Ryzen 5 3600, так как эта модель показала максимальную производительность, оставаясь одним из лидеров в соотношении возможностей со стоимостью.