Названы признаки скорой смерти процессора

Опубликовано 30 июля 2024, 07:51
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Названы признаки скорой смерти процессораПрисмотритесь к своему «камушку»
Эксперты XDA-Developers объяснили, как определить, что ваш процессор может выйти из строя в ближайшее время.
Если компьютер часто зависает или перезагружается без видимых причин, особенно при небольших нагрузках, это может указывать на неисправность процессора.
Также стоит обратить внимание на температуру процессора: если он перегревается даже при обычной работе, это плохой знак. Проверьте установку кулера и состояние термопасты.
Частые синие экраны и сбои приложений, особенно при высоких нагрузках, могут быть связаны с процессором. Используйте утилиту Event Viewer, чтобы определить причину ошибок.
Если компьютер внезапно перезагружается при выполнении простых задач, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с процессором. Все эти признаки, при рабочих прочих компонентах, свидетельствуют о необходимости замены процессора.