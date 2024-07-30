Названы признаки скорой смерти процессора

Если компьютер часто зависает или перезагружается без видимых причин, особенно при небольших нагрузках, это может указывать на неисправность процессора.

Также стоит обратить внимание на температуру процессора: если он перегревается даже при обычной работе, это плохой знак. Проверьте установку кулера и состояние термопасты.

Частые синие экраны и сбои приложений, особенно при высоких нагрузках, могут быть связаны с процессором. Используйте утилиту Event Viewer, чтобы определить причину ошибок.

Если компьютер внезапно перезагружается при выполнении простых задач, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с процессором. Все эти признаки, при рабочих прочих компонентах, свидетельствуют о необходимости замены процессора.