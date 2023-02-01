Названы самые надёжные и неломающиеся жёсткие диски

Названы самые надёжные и неломающиеся жёсткие дискиSeagate приятно удивила
Аналитики из Backblaze в очередной раз сформировали отчёт, который показывает, какие используемые в компании накопители самые надёжные.
Фото: Wccftech
Всего в статистику попал 230 921 жёсткий диск. На сегодняшний день это одна из самых впечатляющих подборок, доступных широкой общественности.
Не менее интересными и полезными представленные данные делает и то, что Backblaze использует HDD разных производителей и разного объёма.
Wccftech
Как можно понять из таблицы выше, общий показатель частоты отказов варьируется от 0% до 5,7%. При этом есть в ней и одна модель, у которой нулевой показатель отказа.
Важно отметить, что таких накопителей у самой Backblaze всего 79 штук, а средний возраст едва превышает год, но надо понимать, что ноль есть ноль.
Также приятно удивили в плане отказоустойчивости накопители WD и почти все, кроме одной, модели Hitachi.
Если же говорить о статистике в зависимости от объёма, то тут какой-то сильной корреляции нет. Но хуже всего себя показали модели объёмом 10 ТБ.