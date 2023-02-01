Названы самые надёжные и неломающиеся жёсткие диски

Как можно понять из таблицы выше, общий показатель частоты отказов варьируется от 0% до 5,7%. При этом есть в ней и одна модель, у которой нулевой показатель отказа.

Важно отметить, что таких накопителей у самой Backblaze всего 79 штук, а средний возраст едва превышает год, но надо понимать, что ноль есть ноль.

Также приятно удивили в плане отказоустойчивости накопители WD и почти все, кроме одной, модели Hitachi.

Если же говорить о статистике в зависимости от объёма, то тут какой-то сильной корреляции нет. Но хуже всего себя показали модели объёмом 10 ТБ.