Названы самые ненадежные HDD в результате трехлетнего теста

В рамках исследования были рассмотрены 35 различных моделей жестких дисков, общее число которых превысило 250 000 устройств.

Данные были представлены в виде таблицы, где можно найти информацию о количестве дисков, времени работы и числе отказов. Замечательно, что даже специализирующаяся на резервном копировании данных компания продолжает использовать HDD, которым уже более 8 лет.

Особое внимание уделено показателю AFR (среднегодовая частота отказов), который является индикатором надежности HDD. Исходя из данных, жесткие диски становятся все менее надежными.