Названы самые популярные SSD для компьютеров в мире

Первое место занял накопитель компании Western Digital. PC SN720 (название SSD-диска — прим. редакции) объемом 1 ТБ подключается к разъему M.2 и работает на запись и чтение со скоростями 2800 и 3400 МБ/сек. По крайней мере так говорят официальные данные. Второе место ушло SSD-диску от HP — HP EX950 объемом 512 ГБ. Третье место взял накопитель Samsung PM981 на 1 ТБ. Рейтинг был абсолютным, то есть места распределялись по совокупности технических характеристик накопителей.
Самым массовым же SSD-диском оказался старый-добрый Kingston A400, закрепив за собой как первую, так и четвертую строчку соответствующего рейтинга. Помимо него в число самых массовых вошли уже упомянутый Samsung PM981, правда не на 1 ТБ, а на 256 ГБ, а также Intel 760P (256 ГБ), Kingston SSDNow V300 (120 ГБ) и Samsung 860 EVO (250 ГБ).