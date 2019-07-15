Названы самые популярные SSD для компьютеров в мире

Самым массовым же SSD-диском оказался старый-добрый Kingston A400, закрепив за собой как первую, так и четвертую строчку соответствующего рейтинга. Помимо него в число самых массовых вошли уже упомянутый Samsung PM981, правда не на 1 ТБ, а на 256 ГБ, а также Intel 760P (256 ГБ), Kingston SSDNow V300 (120 ГБ) и Samsung 860 EVO (250 ГБ).