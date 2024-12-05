Названы самые популярные видеокарты на конец 2024 года в России

Покупатели предпочитают видеокарты Palit и MSI за оптимальное сочетание цены и производительности, а также за надежность и качество компонентов. Видеокарты Palit часто выбирают за доступность в бюджетном сегменте и эффективное охлаждение, хотя системы охлаждения могут быть несколько шумными. В свою очередь, MSI привлекает пользователей системами охлаждения, которые обеспечивают низкие температуры и тишину, а также.

В списке популярных видеокарт за 2024 год отметились следующие модели:

Palit RTX 4070 Super Dual OC — подходит для игр в Quad HD с трассировкой лучей, с оптимальным балансом цены и производительности. Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G — бюджетная модель для Full HD-гейминга с поддержкой трассировки лучей. MSI GeForce RTX 4060 Ventus 3X 8G — тихая и энергоэффективная видеокарта для игр в Full HD. MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 3X OC — мощная модель для игр в Quad HD с возможностью перехода на 4K. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black — компактная модель для ITX-сборок. MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X OC — флагман для Quad HD и трассировки лучей. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 6G OC — бюджетный вариант для Full HD-гейминга. Palit RTX 4060 Ti Dual 8G — видеокарта с низким энергопотреблением для Quad HD. MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Slim — компактная и бесшумная модель для Full HD и Quad HD. MSI GeForce RTX 4080 Super Gaming X Slim — флагманская модель для 4K-гейминга с новейшей системой охлаждения.

По данным М.Видео-Эльдорадо, наибольшей популярностью среди покупателей пользуются модели стоимостью от 60 до 120 тысяч рублей. Подробный обзор моделей доступен на сайте бренд-медиа М. Видео-Эльдорадо М.Клик.