Названы сроки повышения цен на память для компьютеров и ноутбуков

Тайваньские производители модулей памяти показали в первом квартале 2019 года неоднозначные результаты в результате резкого снижения цен как на DRAM, так и на NAND. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.

При этом производители ожидают замедление снижения цен и восстановления объёмов поставок постепенно во втором квартале, поскольку их партнёры уже начали готовится к сезону высоких продаж в третьем квартале.

По данным источника, производители ожидают, что во втором квартале цены на память DRAM и NAND достигнет минимального уровня, а затем начнут постепенно расти в третьем квартале 2019 года.