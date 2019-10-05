Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA

По всей видимости, через анонс новых видеокарт NVIDIA планирует вернуть прибыльность компании — с этим аспектом у “зеленых” большие проблемы в последнее время. Не в последнюю очередь, к слову, они связаны с тем, что продукты линейки Turing оказались слишком дорогими и хрупкими, а значит пользователи все чаще стали смотреть в сторону решений от конкурента в лице AMD.

Профильные зарубежные издания утверждают, что новые чипы от NVIDIA будут производиться с помощью экстремальной ультрафиолетовой литографии, благодаря чему в них ожидается заметный прирост в плане быстродействия.