Компьютеры
Сегодня 16:18
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Случится это уже совсем скоро
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года. По словам анонимных источников, новое поколение видеокарт будет создано на 7-нанометровых чипах, причем заниматься производством GPU будет корейская Samsung.
По всей видимости, через анонс новых видеокарт NVIDIA планирует вернуть прибыльность компании — с этим аспектом у “зеленых” большие проблемы в последнее время. Не в последнюю очередь, к слову, они связаны с тем, что продукты линейки Turing оказались слишком дорогими и хрупкими, а значит пользователи все чаще стали смотреть в сторону решений от конкурента в лице AMD.
Профильные зарубежные издания утверждают, что новые чипы от NVIDIA будут производиться с помощью экстремальной ультрафиолетовой литографии, благодаря чему в них ожидается заметный прирост в плане быстродействия.
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