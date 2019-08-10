Названы сроки выпуска видеокарты AMD, которая превзойдёт флагманы NVIDIA

В сеть утекли планы компании AMD по выпуску следующих поколений видеокарт. Среди них запланирован и «убийца NVIDIA».

Речь идёт о ядре Navi 23 на графической архитектуре RDNA второго поколения. По данным источника, сотрудники Radeon Technologies Group называют эту графику NVIDIA Killer или «убийца NVIDIA», в том числе и конкурент флагманским видеокартам NVIDIA.

Их официальный дебют запланирован на середину 2020 года.

AMD Navi 23 ляжет в основу видеокарт с поддержкой эффектов на базе трассировки лучей в реальном времени, как у видеокарт поколения NVIDIA Turing. Трассировка лучей также будет реализована в игровых приставках следующего поколения Sony и Microsoft.