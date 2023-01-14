Названы страны, из которых хакеры атаковали российскую Лигу безопасного интернета

По словам Мизулиной, в период с 1 по 11 января 2023 года сайт подвергся девяти мощнейшим за последнее время DDos-атакам. На ресурс одновременно поступало 300 тысяч DDos-запрсов в секунду с 4300 тысяч IP-адресов. В основном атаковали хакеры из США и Украины.

При этом все атаки отражаются и ресурс работает в штатном режиме.