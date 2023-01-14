Названы страны, из которых хакеры атаковали российскую Лигу безопасного интернета

18:59, 14 января 2023
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Названы страны, из которых хакеры атаковали российскую Лигу безопасного интернетаИз США и Украины
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что после её заявления о необходимости лишения иноагентов российского гражданства, сайт Лиги был атакован из США и Украины.
Фото: Itpro.co.uk
По словам Мизулиной, в период с 1 по 11 января 2023 года сайт подвергся девяти мощнейшим за последнее время DDos-атакам. На ресурс одновременно поступало 300 тысяч DDos-запрсов в секунду с 4300 тысяч IP-адресов. В основном атаковали хакеры из США и Украины.
При этом все атаки отражаются и ресурс работает в штатном режиме.
После моего заявления о том, что иностранных агентов необходимо лишать российского гражданства, зафиксированы одни из самых мощных DDoS-атак за последнее время.
Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного интернета