Названы страны, которые чаще всего становятся жертвами хакеров

Как сообщается, наибольшее количество DDoS-атак происходило в США — 35% от мировой Сети, на в тором месте Великобритания — 29%. Отмечается, что в США целью атак были Amazon Web Services и Google, а также ряд производителей компьютеров. Подчёркивается, что в Великобритании много крупных предприятий, которые часто становятся мишенью хакеров для получения ценных данных или выкупа. На третьем месте находится Китай — 18%. Отмечается, что в основном по политическим причинам, с целью нарушить работу какого-либо государственного учреждения.