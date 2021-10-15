Названы уязвимости в процессорах AMD, приводящие к утечке информации

Согласно отчёту специалистов Центра информационной безопасности CISPA им. Гельмгольца, на который ссылается издание Anti-Malware, речь идёт о запуске атаки Meltdown на процессоры AMD, хотя раньше считалось, что эти устройства не подвержены таким уязвимостям.

Опасность заключается в использовании x86-инструкций PREFETCH, нацеленных на конфиденциальную информацию. В ходе атаки оператор получает доступ к защищённой памяти из кода, который не обладает соответствующими правами. Причём даже при атаке на виртуальную машину киберпреступник может получить доступ к физической памяти хост-машины и, по цепочке, доступ к памяти другой виртуальной машины на том же хосте.

По словам специалистов, опасность Meltdown в том, что при использовании этого метода стирается граница между пользовательским приложением и операционной системой. Вредоносная программа может войти непосредственно в память ядра и вытащить самые важные данные: пароли, ключи и т.п.

Но самая большая ловушка как раз в том, что из-за кажущейся безопасности, у AMD до последнего времени не было патчей от атак типа Meltdown. Пока вендор обратился к разработчикам с просьбой использовать безопасные методы программирования.

Отмечается также, что атаки хакеров по вектору Meltdown будет сложно определять. Поэтому вендору предстоит много работы.