«Не баг, а фича»: Microsoft прокомментировала черные рамки в «Проводнике» Windows 11

Компания заявила, что это изменение направлено на повышение доступности и удобства использования системы. Ранее для выделения использовался синий цвет, который многим казался более подходящим.

Некоторые пользователи выразили недовольство таким нововведением, так как черные рамки кажутся неуместными и не соответствуют общим стандартам дизайна Windows 11. Они считают, что Microsoft могла бы использовать синий фон с белым текстом, как в старых версиях Windows, чтобы сохранить привычный вид.