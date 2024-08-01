«Не баг, а фича»: Microsoft прокомментировала черные рамки в «Проводнике» Windows 11

«Не баг, а фича»: Microsoft прокомментировала черные рамки в «Проводнике» Windows 11Комментарий вряд ли многих порадовал
Обновление, устанавливающееся автоматически в рамках цикла обновлений за июль 2024 года, привело к появлению этих рамок в светлом режиме системы. Некоторые пользователи приняли это за баг, однако Microsoft объяснила, что это не ошибка, а новая функция.
По словам представителей редмондцев, черные рамки добавлены для улучшения видимости выбранных элементов.
Компания заявила, что это изменение направлено на повышение доступности и удобства использования системы. Ранее для выделения использовался синий цвет, который многим казался более подходящим.
Некоторые пользователи выразили недовольство таким нововведением, так как черные рамки кажутся неуместными и не соответствуют общим стандартам дизайна Windows 11. Они считают, что Microsoft могла бы использовать синий фон с белым текстом, как в старых версиях Windows, чтобы сохранить привычный вид.