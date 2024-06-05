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Компьютеры
Опубликовано 05 июня 2024, 10:31
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Не обновляйте Windows 11! После апдейта штатные приложения будут открываться по 20 секунд

Ждем фикса в ближайшее время
После последнего обновления Windows 11, выпущенного Microsoft, пользователи начали замечать значительное увеличение времени открытия встроенных приложений, таких как Photos и Windows Phone Link.
Не обновляйте Windows 11! После апдейта штатные приложения будут открываться по 20 секунд
© ITHome

Обновление до версии 2024.11050.3002.0 принесло улучшения благодаря использованию нового фреймворка Windows App SDK, но также вызвало проблему с увеличением времени запуска приложений.

Основная проблема заключается в том, что после обновления приложения демонстрируют экран «подготовки» примерно на 20 секунд перед тем, как полностью загрузиться. Этот эффект наблюдается не только в Photos, но и в других приложениях, использующих Windows App SDK.

Переход на Windows App SDK принес и положительные изменения, такие как уменьшение количества процессов в системе.

Например, фоновые службы вроде «PhotosService.exe» теперь объединены в один процесс, что делает управление задачами более простым.

Для пользователей, которые не могут терпеть долгую загрузку, доступна старая версия Photos в Microsoft Store, которая работает без задержек.

Однако, тем, кто готов подождать, новая версия приложений предлагает улучшенные функции и более современный интерфейс.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#Microsoft