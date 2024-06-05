Не обновляйте Windows 11! После апдейта штатные приложения будут открываться по 20 секунд

Обновление до версии 2024.11050.3002.0 принесло улучшения благодаря использованию нового фреймворка Windows App SDK, но также вызвало проблему с увеличением времени запуска приложений.

Основная проблема заключается в том, что после обновления приложения демонстрируют экран «подготовки» примерно на 20 секунд перед тем, как полностью загрузиться. Этот эффект наблюдается не только в Photos, но и в других приложениях, использующих Windows App SDK.

Переход на Windows App SDK принес и положительные изменения, такие как уменьшение количества процессов в системе.

Например, фоновые службы вроде «PhotosService.exe» теперь объединены в один процесс, что делает управление задачами более простым.

Для пользователей, которые не могут терпеть долгую загрузку, доступна старая версия Photos в Microsoft Store, которая работает без задержек.

Однако, тем, кто готов подождать, новая версия приложений предлагает улучшенные функции и более современный интерфейс.