«Не покупайте RTX 5060»: Hardware Unboxed обвинили NVIDIA в манипуляции

По их словам, компания предоставляет драйверы для тестирования с ограничениями, что затрудняет объективную оценку карт. Например, доступ к софту был открыт только перед самым запуском, что вынудило СМИ полагаться на ранние, менее точные тесты.

Также в HUB отметили, что такие обзоры часто проводят сравнение с картами предыдущих поколений, а не с конкурентами, и активно используют мультикадровую генерацию (MFG), которая искажает реальные результаты производительности. По мнению авторов канала, такие тесты вводят покупателей в заблуждение и превращают СМИ в рекламные подразделения NVIDIA.

HUB уверены, что такие обзоры не должны публиковаться вовсе, так как они создают ложное представление о реальной производительности новых карт, что вредит геймерам.