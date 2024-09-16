Не пропадут: Intel заключила сделку с армией США на $3.5 млрд

Эта программа, получившая название Secure Enclave, предназначена для создания чипов, применяемых в военном и разведывательном оборудовании. Она включает в себя несколько заводов в разных штатах, таких как Аризона.

Intel всегда считалась главным претендентом на заключение таких контрактов с американской армией, несмотря на споры среди других производителей микросхем и обеспокоенность Вашингтона относительно зависимости от одной компании.

Соглашение также дополнит гранты и кредиты, которые Intel уже получила в марте 2023 года в рамках закона о микросхемах и науке (Chips Act), направленного на возрождение производства полупроводников в США.