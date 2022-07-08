Не прошло и года: Windows 11 всё же начала догонять Windows 10 по скорости работы

Но вот операционка вышла и многие пользователи почувствовали себя обманутыми, так как на их «железе» новинка была менее производительной, чем на «десятке».

Прошёл почти год с релиза Windows 11 и Microsoft, судя по всему, наконец-то близка к исполнению данного ранее обещания.

Свежие тесты новой ОС компании, проведённые специалистами Puget Systems, показали, что как минимум в некоторых задачах ей удалось даже вырваться вперёд в сравнении с Windows 10. К таковым, например, относится режим V-Ray CUDA: