Не прошло и года: Windows 11 всё же начала догонять Windows 10 по скорости работы

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Не прошло и года: Windows 11 всё же начала догонять Windows 10 по скорости работыПравда, разработчикам всё ещё есть куда стремиться
Анонсировав Windows 11, Microsoft обещала, что новая система будет не только соответствовать, но даже превосходить предшественника по скорости работы.
Но вот операционка вышла и многие пользователи почувствовали себя обманутыми, так как на их «железе» новинка была менее производительной, чем на «десятке».
Прошёл почти год с релиза Windows 11 и Microsoft, судя по всему, наконец-то близка к исполнению данного ранее обещания.
Свежие тесты новой ОС компании, проведённые специалистами Puget Systems, показали, что как минимум в некоторых задачах ей удалось даже вырваться вперёд в сравнении с Windows 10. К таковым, например, относится режим V-Ray CUDA:
Правда, во многих других сценариях тестирования новинка всё ещё уступает прошлому поколению системы.
Напомним, что релиз Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года.